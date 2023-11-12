Жизнь других Последние несколько недель Интернет активно обсуждает неожиданный приезд в Россию и столь же неожиданный отъезд из нашей страны Аллы Борисовны Пугачевой.
"Щелкнул бабушку по носу". Внук-чеченец проучил Аллу Пугачеву – рассказываем подробности
Комментарии
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Пульхерия Djem
Читала,что он прживает в Лондоне, а в ЛЮБИМОЙ России бывает наездами. Всё как у них принято.
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14 час.
АК
Антонина Краузе
Слушайте!!! Да хватит нам их навязывать изо всех сил!!! Ничего интересного!!! Прошлое, всё!!! Ну что крутить старых певичек, отжила! Платит, чтоб писали, да похуже, чтоб пожальче было... Русский народ он такой... Ему " рабыню Изауру" подавай, да послезливей... Хватит уже, ну очень старая женщина. Умрет- напишете. Ну, как уже только не стараются нам напоминать про неё... Грешница страшная, стыдоба , а кичится!!! Не втирайте вы её в мозг людям, уже не вотрете.
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10 час.
kК
korznickov Корзников
А ты уверен что у него бронь .
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9 час.
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