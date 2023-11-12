"Щелкнул бабушку по носу". Внук-чеченец проучил Аллу Пугачеву – рассказываем подробности

АК

Антонина Краузе

Слушайте!!! Да хватит нам их навязывать изо всех сил!!! Ничего интересного!!! Прошлое, всё!!! Ну что крутить старых певичек, отжила! Платит, чтоб писали, да похуже, чтоб пожальче было... Русский народ он такой... Ему " рабыню Изауру" подавай, да послезливей... Хватит уже, ну очень старая женщина. Умрет- напишете. Ну, как уже только не стараются нам напоминать про неё... Грешница страшная, стыдоба , а кичится!!! Не втирайте вы её в мозг людям, уже не вотрете.