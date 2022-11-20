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«Пирелли» расширит линейку составов шин для «Ф-1» до 6 в 2023 году

Гонщики «Формулы-1» будут использовать шесть различных составов шин в 2023 году. В настоящий момент «Пирелли» создает пять комплектов – от самых жестких покрышек C1 до мягких C5.

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