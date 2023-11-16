Самые сильные знаки зодиака в гороскопе

Всегда остается актуальным вопрос о том, какой же знак зодиака является самым сильным. Астролог делится своим экспертным мнением: кто среди мужчин и женщин может похвастаться мощной силой духа, твердостью характера и устойчивостью перед стрессами и жизненными неурядицами.