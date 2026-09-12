Химанта Бисва Сарма сообщил о спасении слона с шиной на шее

В индийском штате Ассам специалисты спасли слона, чья шея застряла в тракторной шине. Животное обнаружили в районе Голагхат.
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