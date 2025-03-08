Началось финальное сражение за Курскую область: главное о спецоперации на 8 марта

ВС РФ начали масштабные боевые операции против украинских военных в Курской области. Это привело к тому, что войска ВСУ начали покидать ранее занимаемые позиции, сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
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