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Глава китайского МИД Цинь заявил, что США следует прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР

Глава китайского МИД Цинь заявил, что США следует прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР

Глава МИД Китая Цинь Ган в рамках телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в среду, 14 июня, заявил, что Вашингтону следует прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР.

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