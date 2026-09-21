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Пронедра

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ЕК не намерена отменять запрет на новые проекты по нефти и газу в Арктике

ЕК не намерена отменять запрет на новые проекты по нефти и газу в Арктике

Еврокомиссия намерена сохранить политическую позицию против новых проектов по разведке и добыче нефти и газа в Арктике, несмотря на давление со стороны Норвегии.

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