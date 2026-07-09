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Липецкий губернатор призвал нефтяные компании не врать о ситуации с топливом

Липецкий губернатор призвал нефтяные компании не врать о ситуации с топливом

Глава Липецкой области Игорь Артамонов публично обратился к руководству крупнейших нефтяных компаний с резким требованием предоставлять региону только достоверную информацию о реальных возможностях поставок топлива.

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