Липецкий губернатор призвал нефтяные компании не врать о ситуации с топливом

Глава Липецкой области Игорь Артамонов публично обратился к руководству крупнейших нефтяных компаний с резким требованием предоставлять региону только достоверную информацию о реальных возможностях поставок топлива.
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