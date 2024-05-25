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Как отношения с родителями влияют на всю нашу жизнь

Как отношения с родителями влияют на всю нашу жизнь

Гармоничные отношения с родителями – это основа счастливой и успешной жизни. Но что делать, если в вашей семье царят ссоры, обиды и противоречия? Не стоит отчаиваться! В этой статье я подробно разберу причины проблем, связанных с неблагоприятными отношениями с близкими, и дам практические советы по их решению.

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