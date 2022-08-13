Жара в городе. Инструкция по выживанию

Европа страдает от жары уже много дней. В Россию зной заглядывает тоже. Синоптики прогнозируют новый виток жары уже в эти выходные, столбики термометров могут достичь рекордных значений, выходные 13-14 августа могут стать самыми жаркими за лето.
Европа страдает от жары уже много дней. В Россию зной заглядывает тоже. Синоптики прогнозируют новый виток жары уже в эти выходные, столбики термометров могут достичь рекордных значений, выходные 13-14 августа могут стать самыми жаркими за лето.
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