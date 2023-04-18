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Илон Маск пошел на уступки CBC и изменил маркировку СМИ в Twitter

Илон Маск пошел на уступки CBC и изменил маркировку СМИ в Twitter

Социальная сеть Twitter изменила маркировку канадской телерадиовещательной корпорации CBC. Теперь она получила пометку «СМИ, финансируемое правительством на 69%» До этого момента компания приостановила свою деятельность в социальной сети.

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