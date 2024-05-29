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Dotaционная территория: в Петербурге будут бесплатно учить киберспортсменов

Dotaционная территория: в Петербурге будут бесплатно учить киберспортсменов

В Санкт-Петербурге заявили об открытии первого в стране государственного Центра киберспорта. Он финансируется из городского бюджета, а подростков там обучают профессиональным занятиям компьютерными играми — Dota 2 и Counter-Strike.

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