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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о голе Кордобы «Крыльям»: «Один из лучших за всю историю чемпионата России. Даже Мусаев схватился за голову, а Нагучев орал до посинения» 

На 42-й минуте форвард «Краснодара» получил мяч на правом фланге атаки и ударом в касание направил его в ворота.

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