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Китай

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Глава МИД КНР встретился с коллегой из Таиланда

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в среду провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Таиланда Парнпри Бахиддхой-Нукарой, который прибыл в Китай для участия в 8-й встрече министров иностранных дел по вопросам сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг.

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