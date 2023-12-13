Более 100 тысяч человек остаются без света в Ростовской области из-за непогоды

На отсутствие электричества, например, жалуются жители Аксая и Красного Крыма.Наледь, ледяной дождь и сильный ветер привели к тому, что вечером 12 декабря 180 тысяч жителей Ростовской области остались без света.
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