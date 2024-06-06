Медведев назвал друзьями России враждующие с США страны

Поставка вооружений странам, которые противостояли США, существенно изменит внешнюю политику России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поддержал асимметричный ответ на снятие ограничений с применения западного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии