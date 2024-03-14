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«Некоторые симптомы схожи»: врач ФМБА объяснила, что хуже — инсульт или инфаркт

«Некоторые симптомы схожи»: врач ФМБА объяснила, что хуже — инсульт или инфаркт

От инфаркта можно умереть молодым, а инсульт способен сделать человека абсолютно беспомощным. Какое из этих состояний опаснее? Можно ли условно сказать, что хуже — инсульт или инфаркт? Как различаются симптомы и что необходимо делать при подозрении на катастрофу? На вопросы ответила врач-кардиолог ФМБА.

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