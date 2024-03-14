От инфаркта можно умереть молодым, а инсульт способен сделать человека абсолютно беспомощным. Какое из этих состояний опаснее? Можно ли условно сказать, что хуже — инсульт или инфаркт? Как различаются симптомы и что необходимо делать при подозрении на катастрофу? На вопросы ответила врач-кардиолог ФМБА.