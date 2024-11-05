День выборов: американцы стояли в очередях, чтобы проголосовать за нового президента

В Соединенных Штатах сейчас самый разгар голосования на выборах президента. В ближайшие часы пойдут первые результаты опросов, но судя вот по этой обложке журнала Нью-Йоркер, все понимают, как рискует Америка, а любое неловкое движение бросит ее в пропасть.