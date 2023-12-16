"стоимость одного релейного железнодорожного шкафа оценивается в несколько тысяч долларов". "Парень получал указания кураторов через Telegram. За поджог ему обещали заплатить от 15 до 20 тысяч рублей. С мальчика (родителей) штраф: несколько (пусть 4 000$) = 4 000 х 90 = 360 000 + 20 000 (обещали ведь) = 380 000 руб. Если он тупой - пусть родители платят. А "мальчика - на малолетку. Там его научат уважению.

Сергей Бессонов

"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями". Вся беда в том, что Россия слишком богата: что это за ущерб - сотня сожжённых релейных шкафов (это пока люди не погибли), потопленный корабль или повреждённый бомбардировщик-стратег и мы слишком миролюбивы. Возможно это проявление "синдрома 37-го года", а как завоет "пятая колонна" если кого-то подстрелят, у ж/д случайно: "репрессии, чистки..." Дали по левой щеке, подставляем правую, авось устанут злодеи. А они не устают, англосаксы и Буданов работают сдельно, по таксе: релейный шкаф - она сумма, эшелон - другая. Всё предусмотрели при написании ельцинской Конституции: теперь те, кому положено по штату, надевают "ежовые рукавицы" вывернутые наизнанку т.е. иголками внутрь.