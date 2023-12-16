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"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями

"Валить на месте". Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал использовать опыт Белоруссии в борьбе с диверсантами украинских спецслужб.

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Комментарии
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Evgeniy LeV
Шеф сказал же - &quot;Мочить в сортире!&quot;  Ещё до того, как к ЖД-путям доберутся...
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6 час.
Александр Хироников
&quot;стоимость одного релейного железнодорожного шкафа оценивается в несколько тысяч долларов&quot;.  &quot;Парень получал указания кураторов через Telegram. За поджог ему обещали заплатить от 15 до 20 тысяч рублей. С мальчика (родителей) штраф: несколько (пусть 4 000$) = 4 000 х 90 = 360 000 + 20 000 (обещали ведь) = 380 000 руб. Если он тупой - пусть родители платят. А &quot;мальчика - на малолетку. Там его научат уважению.
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5 час.
Сергей Бессонов
&quot;Валить на месте&quot;. Радикальный опыт Белоруссии поможет России решить проблемы с диверсиями&quot;.            Вся беда в том, что Россия слишком богата: что это за ущерб - сотня сожжённых релейных шкафов (это пока люди не погибли), потопленный корабль или повреждённый бомбардировщик-стратег и мы слишком миролюбивы. Возможно это проявление  &quot;синдрома 37-го года&quot;, а как завоет &quot;пятая колонна&quot; если кого-то подстрелят, у ж/д случайно: &quot;репрессии, чистки...&quot; Дали по левой щеке, подставляем правую, авось устанут злодеи. А они не устают, англосаксы и Буданов работают сдельно, по таксе: релейный шкаф - она сумма, эшелон - другая. Всё предусмотрели при написании ельцинской Конституции: теперь те, кому положено по штату, надевают &quot;ежовые рукавицы&quot; вывернутые наизнанку т.е. иголками внутрь.
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1 час.

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