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Кузбассовца будут судить за причинение боли девушке-подростку

Кузбассовца будут судить за причинение боли девушке-подростку

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 7 ноября сообщили завершении расследовании уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении ранее неоднократно судимого жителя Междуреченска.

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