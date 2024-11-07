Кузбассовца будут судить за причинение боли девушке-подростку

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 7 ноября сообщили завершении расследовании уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении ранее неоднократно судимого жителя Междуреченска.
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