В ЕС требуют закрытия всех Русских домов под предлогом борьбы со шпионами

71 депутат Европарламента обратился к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом выработать позицию по Русским домам и определить меры для прекращения их работы в странах Евросоюза.