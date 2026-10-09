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В ЕС требуют закрытия всех Русских домов под предлогом борьбы со шпионами

В ЕС требуют закрытия всех Русских домов под предлогом борьбы со шпионами

71 депутат Европарламента обратился к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом выработать позицию по Русским домам и определить меры для прекращения их работы в странах Евросоюза.

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