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Регионы России

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«Спартак» предложил рекордный трансфер за Хосе Лопеса

«Спартак» предложил рекордный трансфер за Хосе Лопеса

Московский футбольный клуб «Спартак» направил официальное предложение бразильскому «Палмейрасу» о покупке 25-летнего аргентинского нападающего Хосе Лопеса на сумму в 25 миллионов евро, сообщается на портале UOL.

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