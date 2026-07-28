«Спартак» предложил рекордный трансфер за Хосе Лопеса

Московский футбольный клуб «Спартак» направил официальное предложение бразильскому «Палмейрасу» о покупке 25-летнего аргентинского нападающего Хосе Лопеса на сумму в 25 миллионов евро, сообщается на портале UOL.
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