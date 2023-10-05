Гордые поляки поставили зарвавшегося Зеленского на место Константин Ольшанский Фото: ZumaTAСС Украинский ЦИПсО неумело пытается тиражировать на Западе фейки о том, что якобы российские ракеты несколько раз поражали гражданские объекты.