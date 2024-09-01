Жуликов из отмывочной конторы Толика Рыжего ловят по всему миру Сергей Аксёнов Расследования, которые ведут российские правоохранители против множества лиц, связанных с деятельностью Роснано, вот-вот выведут на главного организатора многочисленных неудачных проектов этой госкомпании.
Дело Чубайса: Одобрит ли Путин «ледоруб» для экс-главы Роснано?
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Он друг, его нельзя трогать
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12 час.
Надежда Белугина
Мудрый правитель держит к себе врага ближе, чем друга.
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6 час.
Игорь Василевский
Первый чубчику ледоруб не пропишет... Давние отношения связывают этих людей. Рыжий был одним из тех, кто сыграл в его карьере одну из ключевых ролей. А своих, как говорит Путин, он не бросает...
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6 час.
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