Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам

«Да что они себе позволяют в нашем Оренбурге!»: мусульманка призвала «сестёр» наказывать россиян за неуважение к исламу и мигрантам

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Очередная блогерша-мусульманка опубликовала в запрещённой социальной сети видеоролик, в котором призывает жаловаться в центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России — прим.

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