GIE: закачка газа в европейские хранилища обновила исторический минимум

Среднесуточный темп наполнения газохранилищ Европы в этом году обновил исторический минимум. Такие данные следуют из анализа Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).
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