ТЦК на Украине продают бланки мобилизации

Сотрудники центров комплектования в Украине, аналогичных военным комиссариатам в РФ, занимаются продажей пустых бланков повесток с печатями, на которые можно вписать свои данные, чтобы избежать призыва в армию при остановке патрулем .
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