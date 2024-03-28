Фил Спенсер о стратегии Xbox, новый герой Overwatch 2, анонс Marvel Rivals…

NetEase анонсировала Marvel Rivals — очередной командный мультиплеерный шутер в духе Overwatch 2, Фил Спенсер высказался о состоянии игровой индустрии в недавнем разговоре с изданием Polygon, Том Хендерсон рассказал как Ubisoft планируют поддерживать XDefiant после релиза, Metal: Hellsinger отправляется в VR, Hellgate: London получит продолжение, 70% игроков остались в Jedi: Survivor после титр .