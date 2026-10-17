Ванга плакала, увидев это: Она знала, что ждёт мир в августе и сентябре 2026 года За 40 лет она приняла более 100 000 человек.
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