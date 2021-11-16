Большинство Россиян считает, что Государственная Дума ничего не решает. Результаты опроса многих шокируют

Villi sherbak

Сергей К Ну почему же? И, Вы депутат? Ваш муж депутат? И Вам не кажется, что в Думе иностранные агенты и сидят? Самое то для них рабочее место... ! Не уголь же иностранные агенты добывают. Они просто и должны быть в нашей Думе. По профилю работы. Кто в правительство не пролез...

А депутаты Верховного Совета СССР сами то что решали. Да ничего. Они просто поднимали руку, голосуя за закон, даже не читая его. И как бы там не было но нынешние не только читают но и вносят свои поправки в закон. Видно Сережа ты настолько вумный , как и автор, что знает о том что именно так считает большинство россиян. А откуда знает, разве по этому вопросу кто то опрос проводил, да нет. Особенно меня радуют поклонники КПРФ дружно одобрив слова иноагента и при этом забывкак это было в СССР. Голосовать я начал еще в конце 60 годов и ни когда понятия не имел за кого голосую. Главное было прийти и бросить в урну бюллетень с фамилиями кандидатов. А кто это и что он сделал никого никогда не волновало. Главное что это был кандидат от блока коммунистов и беспартийных. А выдвигали их соответствующие партийные органы. Ну а результат при Горбачеве стал на лицо: кто выдвигал и кого выдвигали а в результате СССР приказал долго жить.