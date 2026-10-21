МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Беспорядки во Франции могут обернуться государственным переворотом: в попытке удержаться у власти Эммануэль Макрон способен применить чрезвычайные полномочия, создать Шестую республику и пойти на третий президентский срок подряд.