© FONBETКлючевое отличие спонсора от партнера в том, что первый покупает присутствие на событии, а второй – работает с организаторами над тем, как все это будет выглядеть для зрителя, заявил генеральный директор БК Fonbet Александр Парамонов в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске.
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