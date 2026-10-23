© FONBETКлючевое отличие спонсора от партнера в том, что первый покупает присутствие на событии, а второй – работает с организаторами над тем, как все это будет выглядеть для зрителя, заявил генеральный директор БК Fonbet Александр Парамонов в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске.