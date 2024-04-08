"ПГ": самозанятых защитят от штрафов владельцев интернет-платформ

В профсоюзе самозанятых и работников цифровых платформ "Новый труд" предложили составить список оснований для санкций в отношении работников, которые предлагают свои услуги и товары через интернет-платформы, а также пороги штрафов при нарушениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии