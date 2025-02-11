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Царьград

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Средний размер пенсии в Новосибирской области вырос до 24,5 тысячи рублей

Средний размер пенсии в Новосибирской области вырос до 24,5 тысячи рублей

В феврале 2025 года в России провели дополнительную индексацию пенсий.С 1 января в России, в том числе и в Новосибирской области, страховые пенсии были увеличены на 7,3%.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
а ведь это не правильно считать, средняя зарплата ! значит один получает миллион а сто по двадцать а в среднем  получается ой как много правильней писать сколько получают минимум  тогда будет правильно
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