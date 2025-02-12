Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гена Саваторов
    Верните СМЕРШ и всё встанет на свои места.Баку переходит к ...
  • владимир рябченко
    Она никогда не была украинской... кроме советского периода... так декоммунизация... Полякам Ламберг... остальное губе...Трамп вынес приго...
  • Татьяна Собколова
    👍👍👍«Бездарности игра...

"Эстония, а с чем мы боремся?": Прибалты будут платить втридорога. Потому что Россия больше не поможет

"Эстония, а с чем мы боремся?": Прибалты будут платить втридорога. Потому что Россия больше не поможет

Жители Прибалтики будут платить втридорога за электроэнергию, и Россия больше не поможет. И теперь простые люди задают своим властям вопрос: "Эстония, а с чем мы боремся?" И чем больше граждан будут задавать этот вопрос, тем сложнее чиновникам будет на него ответить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх