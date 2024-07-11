Microsoft избежала антимонопольного расследования в ЕС, заключив соглашение с CIS...

Microsoft избежала антимонопольного расследования в ЕС, заключив соглашение с CISPEMicrosoft заключила в среду соглашение с CISPE (Ассоциация европейских поставщиков облачных сервисов), в состав которой входит Amazon, что позволило ей избежать антимонопольного расследования ЕС и потенциального крупного штрафа, пишет Bloomberg.