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Microsoft избежала антимонопольного расследования в ЕС, заключив соглашение с CIS...

Microsoft избежала антимонопольного расследования в ЕС, заключив соглашение с CIS...

Microsoft избежала антимонопольного расследования в ЕС, заключив соглашение с CISPEMicrosoft заключила в среду соглашение с CISPE (Ассоциация европейских поставщиков облачных сервисов), в состав которой входит Amazon, что позволило ей избежать антимонопольного расследования ЕС и потенциального крупного штрафа, пишет Bloomberg.

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