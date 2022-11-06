Госдеп США прокомментировал испытание иранской ракеты-носителя

Госдепартамент США осудил тестовые запуски иранских ракет-носителей Qaem-100. Об этом внешнеполитическое ведомство сделало соответствующее заявление, в котором отметило, что разработка Ираном ракет-носителей представляет собой серьезную проблему.
Госдепартамент США осудил тестовые запуски иранских ракет-носителей Qaem-100. Об этом внешнеполитическое ведомство сделало соответствующее заявление, в котором отметило, что разработка Ираном ракет-носителей представляет собой серьезную проблему.
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