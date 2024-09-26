Спасатели Алматы пришли на помощь застрявшей в арыке собаке

Собака попала в арык и не могла выбраться самостоятельно. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, спасателям поступило сообщение о том, что в Наурызбайском районе Алматы, в арыке застряла собака и не может выбраться самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии