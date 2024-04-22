Передача Задорова помогла «Ванкуверу» обыграть «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф

«Ванкувер» добыл волевую победу в матче с «Нэшвиллом» и повел в четвертьфинальной серии плей-офф. Ранним утром 22 апреля (мск) в Ванкувере завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз».
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