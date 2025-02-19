Следком выяснил причину перестрелки с участием экс-замглавы Махачкалы

Конфликт директора государственного застройщика Дагестана с подрядчиками, строящими школу в Табасаранском районе Дагестана, стал причиной стрельбы в Махачкале, 19 февраля сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
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