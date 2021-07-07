Вторая российская вакцина от коронавируса одобрена за рубежом

Регулятор Венесуэлы одобрил использование вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» российского производства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александру Эрнандеса.
Регулятор Венесуэлы одобрил использование вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» российского производства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александру Эрнандеса.
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