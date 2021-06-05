Происшествия

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В Иркутске транспортные полицейские провели мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма среди студентов и их родителей

В Иркутске транспортные полицейские провели мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма среди студентов и их родителей

На собрании в медицинском колледже железнодорожного транспорта Иркутского государственного университета путей сообщения стражи магистралей провели беседу по профилактике терроризма и экстремизма среди студентов и их родителей.

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