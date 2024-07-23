Сельскохозяйственное предприятие из Ульмы просит помощи

Фото: pixabayСельхозпредприятие из села Ульма оказалось в сложном положении. Об этом главе правительства Александру Розенбергу рассказал председатель Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Рыбницкого района Николай Хихлач.
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