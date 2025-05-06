Клоп-солдатик.Как игрушечный

Майские праздники — время походов и исследований. Меня привлек этот клоп-солдатик, его необычный цвет и внешний вид, кажется, что он сделан из пластика, но нет, это, конечно же, живое насекомое ☺️ Выглядит как игрушка.
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