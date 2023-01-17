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Украинские войска обстреляли шестью снарядами калибра 155 миллиметров поселок в Донецке

Во вторник утром, 17 января вооруженные силы Украины обстреляли поселок Александровка, который находится на окраине Донецка, шестью снарядами с калибром в 155 миллиметров.

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