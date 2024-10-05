Олег Ли о Гальченюке в «Амуре»: «Топ, топ! Это уровень НХЛ. В коллективе он свой, по-русски говорит»

30-летний форвард набрал 4 (3+1) очка в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Почему такой тяжелый старт? – Много факторов, у нас пришли новые люди, нужно притереться, поэтому хорошо, что сейчас это происходит, и мы набираем обороты.