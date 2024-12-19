Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Незаменимые специалисты» из Узбекистана нарушили контракты в Южной Корее. Последствия

«Незаменимые специалисты» из Узбекистана нарушили контракты в Южной Корее. Последствия

Avia.pro - СМИ Трудовая дисциплина или безответственность? Проблемы с поведением работников из Узбекистана Работодатели часто ожидают, что трудовые мигранты, приезжающие на заработки из Узбекистана, будут дисциплинированными, мотивированными и благодарными за предоставленную возможность.

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