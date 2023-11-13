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Спички - не игрушка

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Алла Пугачёва попыталась оправдаться. И превратилась в анекдот

Алла Пугачёва попыталась оправдаться. И превратилась в анекдот

Кто бы мог подумать. Алла Пугачёва не просто берёт свои слова о "рабах" и "холопах" обратно, но и пытается отстроить новую стратегию жизни в России - так сказать, на перспективу.

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