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salekhard.online

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На страже здоровья тундровиков – ямальская санитарная авиация

На страже здоровья тундровиков – ямальская санитарная авиация

Несут эту службу люди, готовые в непростых погодных условиях Арктики быстро реагировать на сигналы о помощи из отдалённых и труднодоступных поселений и экстренно её оказывать, порой спасая жизни.

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