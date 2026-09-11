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Геологи КамГУ обнаружили в Индии двухслойные магматические включения в гранитах массива Миллием

Исследователи Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга совместно с учёными Северо-Восточного университета Хилл в Индии обнаружили в гранитах горного массива Миллием уникальные двухслойные магматические включения.

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